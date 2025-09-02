Новую линию по производству керамогранита запустили в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил производственные площадки компании «Витра». На предприятии трудятся 310 рабочих, большинство из них — жители муниципалитета. Недавно здесь запустили линию по производству керамогранита.

Алексей Шимко пообщался с директором по производству Павлом Хребтовым и директором по персоналу Еленой Аверьяновой. В состав компании входят два подразделения — ООО «Витра Плитка» и ООО «Витра Сантехника». Оба являются частью турецкого холдинга — одного из лидеров иностранного государства, входящего в топ-10 производителей Европы.

В компании трудятся 310 квалифицированных рабочих. Ежегодный объем производства составляет около 300 тысяч сантехнических изделий и 2,5 миллионов квадратных метров плитки. Недавно ввели в эксплуатацию линию керамогранита с использованием технологии «КЕДА» из Китая.

Продукцию применяют при строительстве жилых комплексов в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Краснодаре, а также в аэропортах и медицинских учреждениях по всей России.

«Витра» вносит вклад в экономические развитие Серпухова. Администрация установила освещение на дороге по пути к предприятию и организовала автобусное сообщение для сотрудников.

В День города компания выставит свою площадку, чтобы жители познакомились с продукцией.