Новую линейку сувениров с городским колоритом разработали в Наро-Фоминске
Первую пробную партию продукции, посвященной 100-летию города, представил Наро-Фоминский краеведческий музей. Она станет началом большой сувенирной линейки к 100-летнему юбилею города.
В коллекцию вошли открытки с достопримечательностями и интересными фактами о Наро-Фоминске, тарелки, керамические магниты, тарелки, колокольчики, сумки-шоперы и традиционные календари на ткани с авторским дизайном. Все сувениры выполнены в едином узнаваемом стиле.
Художник Евгений Дмитриев рассказал, что за основу для коллекции выбрали традиционный лубочный стиль, который отличается теплотой и душевностью
Сувениры будут интересны не только гостям Наро-Фоминска, но и самим жителям округа. В продаже продукция появится в преддверии Дня города. Коллекцию планируют постепенно расширять новыми идеями и форматами.