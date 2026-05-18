Новую линейку сувениров с городским колоритом разработали в Наро-Фоминске

В коллекцию вошли открытки с достопримечательностями и интересными фактами о Наро-Фоминске, тарелки, керамические магниты, тарелки, колокольчики, сумки-шоперы и традиционные календари на ткани с авторским дизайном. Все сувениры выполнены в едином узнаваемом стиле.

Художник Евгений Дмитриев рассказал, что за основу для коллекции выбрали традиционный лубочный стиль, который отличается теплотой и душевностью

Сувениры будут интересны не только гостям Наро-Фоминска, но и самим жителям округа. В продаже продукция появится в преддверии Дня города. Коллекцию планируют постепенно расширять новыми идеями и форматами.