Новую лесопожарную станцию открыли в Раменском

Лесопожарная станция первого типа «Кратово» Виноградовского-Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» открылась в Раменском округе. Ее построили в 2024 году по программе «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы». В Комлесхозе региона отметили, что станция поможет эффективно координировать тушение пожаров.
«Открытие новой современной ЛПС обеспечит оперативное реагирование и ликвидацию лесных пожаров на территории двух муниципалитетов: Раменского и Люберцы, отличающихся крайне высокой антропогенной нагрузкой на лесной фонд», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Станция расположена в центре обслуживаемой зоны, что позволяет быстро реагировать на возгорания. На базе «Кратово» работают десять специалистов и размещены десять единиц техники. Здание включает отапливаемый бокс на три автомобиля, склад противопожарного оборудования, а также служебные помещения с комнатой отдыха, медкабинетом и душевой.
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