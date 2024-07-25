Новую лесопожарную станцию открыли в Балашихе

Современную станцию, которая предназначена для предупреждения и тушения лесных пожаров, открыли в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

«Поддержка губернатора Московской области Андрея Воробьева, Мособлдумы и городской администрации Балашихи позволила нам сегодня открыть новую лесопожарную станцию на территории одного из самых горимых городских округов Подмосковья. Мы должны быть готовы вести работу на упреждение, профилактику и своевременную ликвидацию лесных пожаров», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

С 2021 по 2023 годы в Балашихе потушили 64 лесных пожара, которые охватили более 100 гектаров леса. Раньше для этого в округ отправляли силы и средства лесопожарных станций Павловского Посада и Богородского. Теперь специалисты смогут действовать быстрее.

Это 28-я по счету лесопожарная станция в Подмосковье. В здании провели капитальный ремонт, пункт обеспечили современной техникой, машинами и техническим оборудованием для связи.

На торжественной церемонии открытия станции Евгений Агулов вручил представителям Виноградовского-Егорьевского, Орехово-Зуевского и Московского учебно-опытного-Сергиево-Посадского филиалов «Центрлесхоза» ключи от новых пожарных автоцистерн повышенной проходимости.

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