Новую ледовую площадку начали заливать в одном из парков Домодедова
Каток готовят в микрорайоне Авиационный. Специалисты уделяют особое внимание прочности и безопасности будущего покрытия.
Городские парки продолжают готовить площадки для активного отдыха жителей. Сейчас идет залив катка в парке «Взлет». Работы проводятся с соблюдением технологических норм.
Для формирования стабильного и долговечного покрытия необходимы соответствующие погодные условия, поэтому заливку выполняют поэтапно. Основным приоритетом остается обеспечение безопасного отдыха для посетителей всех возрастов.
Новая площадка традиционно становится местом притяжения для семейного отдыха и встреч друзей. Здесь жители делают первые шаги на коньках и наслаждаются зимней атмосферой. Точную дату открытия катка объявят дополнительно — эта информация появится в официальных сообществах городских парков.
В округе уже работают катки в парке «Елочки» и в Константиновском, а подготовка дополнительных мест для катания продолжается. Эта работа позволяет увеличивать количество доступных вариантов для активного зимнего досуга.