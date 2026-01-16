Новую ледовую площадку начали заливать в одном из парков Домодедова

Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Каток готовят в микрорайоне Авиационный. Специалисты уделяют особое внимание прочности и безопасности будущего покрытия.

Городские парки продолжают готовить площадки для активного отдыха жителей. Сейчас идет залив катка в парке «Взлет». Работы проводятся с соблюдением технологических норм.

Для формирования стабильного и долговечного покрытия необходимы соответствующие погодные условия, поэтому заливку выполняют поэтапно. Основным приоритетом остается обеспечение безопасного отдыха для посетителей всех возрастов.

Новая площадка традиционно становится местом притяжения для семейного отдыха и встреч друзей. Здесь жители делают первые шаги на коньках и наслаждаются зимней атмосферой. Точную дату открытия катка объявят дополнительно — эта информация появится в официальных сообществах городских парков.

В округе уже работают катки в парке «Елочки» и в Константиновском, а подготовка дополнительных мест для катания продолжается. Эта работа позволяет увеличивать количество доступных вариантов для активного зимнего досуга.