Новую культурную программу подготовили парки Балашихи

Спортивные тренировки, массовые забеги, детские развлечения и культурные программы — для всех возрастов и уровней подготовки. Составили афишу спортивных и культурных программ в парках Балашихи на ближайшую неделю.

В парке Пехорка-лес традиционно много спорта: в понедельник состоится дыхательная гимнастика на площадке у стадиона; во вторник, среду и четверг в 16:00 — ОФП; в пятницу в 10:00 — повторное занятие по дыхательной гимнастике. В четверг в 13:40 здесь стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными мероприятиями. Кроме того, в Пехорке в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба, в четверг в 14:00 снова скандинавская ходьба, в 15:20 — «Веселые старты», а в 15:00 в павильоне веревочного парка будут интерактивы, интеллектуальные игры, творческая мастерская и караоке-клуб.

В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:30 и 19:00 ждут взрослых на лыжную тренировку (от 14 лет), в 19:30 начинается детская лыжная тренировка. Лыжные занятия для детей также пройдут в четверг в 18:00 и 18:30; встречи назначены у кафе «Ботаника». В парке на Заречной спортивная программа стартует во вторник: во вторник и четверг в 20:00 приглашают на забег «В закат», а в субботу в 9:00 пройдет дружеский старт «5 верст». Во вторник в 13:00 в Заречном парке будет культурно-развлекательная программа с интерактивами, интеллектуальными играми, дискотекой и лекторием; в среду там же в 11:30 пройдет активная разминка и ОФП.

Спортивная неделя в парке на Солнечной начнется в среду: в 10:10 у входной группы — активная разминка и зимняя общефизическая подготовка.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 пройдут занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Приглашаем всех желающих: следите за погодой, надевайте теплую одежду и комфортную обувь; подробности и возможные изменения уточняйте на официальных ресурсах учреждений культуры и спорта Балашихи.