Новую котельную запустят в Щелкове

В поселке Фряново завершилось строительство нового комплекса теплоснабжения, призванного заменить устаревшую паровую котельную, отслужившую свой срок. Этот проект, реализованный в рамках государственной программы капитального ремонта теплоэнергетического хозяйства Московской области, обеспечит теплоснабжение для жителей микрорайона Аксеновское Поле уже в предстоящем отопительном сезоне.

Новый комплекс теплоснабжения оснащен четырьмя высокоэффективными котлами общей мощностью 16 МВт, что гарантирует подачу тепла и горячей воды в 37 многоквартирных домов и детский сад микрорайона. По словам специалистов, старая котельная № 8, построенная еще в 70-е годы прошлого века, полностью исчерпала свой ресурс и требовала полной замены.

«Новая котельная снабжена котлами российского производства, горелочное устройство и автоматика тоже сделаны в России», — сообщил главный инженер филиала «Теплоресурс» компании «Щелковский Водоканал» Александр Тырин.

Новая блочно-модульная котельная оснащена оборудованием с автоматизированной системой управления. Перед запуском в основной режим эксплуатации планируется провести тестирование всего оборудования, тепловых сетей и внутренних инженерных коммуникаций зданий. Это позволит выявить и устранить все возможные неполадки на начальном этапе, предотвратив потенциальные аварийные ситуации в зимний период.