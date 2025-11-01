Новую котельную запустят в поселке Шатурторф в Шатуре к концу года
Новую газовую блочно-модульную котельную возводят в поселке Шатурторф. Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности.
Котельная обеспечит теплом и горячей водой многоквартирные дома, школу, детский сад и местный дом культуры. Переход на новую блочно-модульную котельную позволит существенно сократить расходы на энергоресурсы и повысить качество подаваемого тепла.
Николай Прилуцкий вместе с Геннадием Паниным и Эдуардом Живцовым посетили котельную Шатурторфа. Объект находится на завершающей стадии строительства. Здесь уже выполнено технологическое присоединение со стороны подрядчика, завершено внутриблочное подключение электрики и контрольно-измерительных приборов.
«Установлены котлы компании "Метеор" отечественной сборки. Все основное технологическое оборудование смонтировано. Административный модуль для присутствия персонала готов. Здесь предусмотрены санитарные кабинки, душевые, раздевалки. Вспомогательное оборудование в виде водоподготовительных установок и насосных групп смонтировано», — рассказал директор «Управления капитального строительства» Александр Алексеев.
Как отметил Александр Алексеев, ввод котельной в эксплуатацию запланирован на конец года. Переход на новую котельную проведут без прекращения подачи тепла жителям поселка.