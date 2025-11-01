Новую котельную запустят в поселке Шатурторф в Шатуре к концу года

Новую газовую блочно-модульную котельную возводят в поселке Шатурторф. Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности.

Котельная обеспечит теплом и горячей водой многоквартирные дома, школу, детский сад и местный дом культуры. Переход на новую блочно-модульную котельную позволит существенно сократить расходы на энергоресурсы и повысить качество подаваемого тепла.

Николай Прилуцкий вместе с Геннадием Паниным и Эдуардом Живцовым посетили котельную Шатурторфа. Объект находится на завершающей стадии строительства. Здесь уже выполнено технологическое присоединение со стороны подрядчика, завершено внутриблочное подключение электрики и контрольно-измерительных приборов.