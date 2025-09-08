Новую котельную запустят в поселке Менделеево в Солнечногорске в октябре

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск подходит к завершению основной этап строительства блочно-модульной котельной. Здесь уже установили четыре отечественных котла, продолжается монтаж здания и подготовка оборудования к работе. О ходе работ рассказал замглавы Леонид Степанов на встрече с жителями.

По его словам, пуско-наладочные мероприятия намечены на октябрь. После ввода котельная обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение для семи тысяч жителей, социальных учреждений и предприятия ВНИИФТРИ.

Также он подчеркнул, что с участием МКП «ИКЖКХ» была модернизирована старая котельная, которая станет резервным источником тепла.

«Отопительный сезон начнется с действующей котельной — там уже отремонтировали котлы, деаэратор, заменили теплообменники и поставили новые сетевые насосы. Обновление теплосетей почти завершено: осталось заменить около 10% труб. После этого начнется благоустройство территорий. Все монтажные работы и врезки будут готовы до старта отопления», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».