Новую котельную запустят в Богородском округе

В Богородском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции котельной «Авдотьино‑Нижняя». Проект направлен на повышение надежности и эффективности теплоснабжения территории: мощность объекта будет увеличена до 4,6 МВт.

На площадке, в рамках реализации программы правительства Московской области «Строительство и реконструкция котельных муниципальных образований МО» ведется широкий спектр строительно‑монтажных работ. Специалисты выполняют устройство фундаментов под дымовую трубу, монтируют и подключают технологические трубопроводы, газопровод, насосное оборудование и узлы химводоподготовки (ХВП). Также в перечне задач — установка и обвязка дымовой трубы, подключение запорной арматуры, узла учета расхода газа и слаботочных систем. Параллельно выполняются общестроительные работы.

Уделяется внимание и обновлению самого здания котельной. В рамках работ проводится ремонт кровли, демонтаж напольной плитки и подготовка пола к монтажу оборудования. Кроме того, специалисты расширяют дверной проем и меняют входную дверь, а по фасаду здания монтируют наружные кабельные линии и светодиодные прожекторы. Для оснащения котельной закуплено современное оборудование: два водогрейных котла ТТ50 мощностью 1530 кВт и два — по 870 кВт; горелочные устройства моделей Е205А и С120А; четыре пластинчатых разборных теплообменника; 16 насосных агрегатов производства Wilo.

Параллельно на производственной базе ООО «Центр» в городе Стерлитамаке изготавливают ключевые элементы системы: узлы котельного оборудования, низковольтные комплектные устройства, а также трубопроводные элементы для узлов системы.

Реализация проекта повысит качество теплоснабжения для жителей округа и создаст дополнительный резерв мощности для перспективного развития территории. Сдать объект планируют в третьем квартале 2026 года.