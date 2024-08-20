Новую котельную запустили в деревне Пешки под Солнечногорском

Новая блочно-модульная котельная мощностью три мегаватта начала работу в режиме пусконаладочных испытаний в деревне Пешки. Инженерный объект повысит надежность и качество теплоснабжения 1100 жителей городского округа Солнечногорск.

Блочно-модульная котельная оснащена тремя водогрейными котлами отечественного производства и работает на экологически чистом топливе — природном газе. Объект функционирует в автоматическом режиме, присутствие персонала не требуется. Объект построен «Газпром теплоэнерго Московской области» в рамках концессионного соглашения, подписанного между компанией, правительством региона и администрацией муниципалитета.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории городского округа Солнечногорск продолжается усиленная подготовка объектов ЖКХ к новому отопительному сезону Ход всех работ ежедневно держу на личном контроле», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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