Новую котельную ввели в эксплуатацию в Богородском округе

В Ногинске на улице Жарова запустили новую блочно-модульную котельную мощностью 6 мегаватт. Она обеспечивает теплом и горячей водой пять многоквартирных домов.

Объект был введен в эксплуатацию в конце декабря 2025 года. Котельную лично осмотрел глава округа Игорь Сухин.

Оборудование функционирует полностью в автоматическом режиме с погодозависимым управлением. По температуре окружающей среды определяется режим работы, все данные передаются диспетчеру, который при необходимости может дистанционно скорректировать настройки.

Территория котельной по периметру огорожена и оснащена камерами видеонаблюдения. Также здесь оборудовали небольшую парковку для жителей и провели благоустройство.

В рамках выезда состоялась встреча с жителями прилегающих домов. Они поблагодарили за проведенные работы, отметив качественные изменения в сфере ЖКХ.