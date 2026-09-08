Новую котельную в селе Барановское обеспечили электроэнергией в Воскресенске

Специалисты компании «Россети Московский регион» подключили к электроснабжению новую блочно-модульную котельную в селе Барановское. Социально значимому объекту выдано более 30 кВт мощности.

Энергетики построили трансформаторную подстанцию с двумя силовыми агрегатами мощностью по 63 кВА каждый и три линии электропередачи напряжением от 0,4 до 10 кВ общей протяженностью около 500 метров. На ЛЭП установили два современных линейных разъединителя российского производства, позволяющих автоматически выявлять и локализовывать необходимый для ремонта участок сети. При этом подача электроэнергии основной части потребителей сохранится.

Котельная в селе Барановское обеспечивает теплом и горячей водой 16 многоквартирных домов и дошкольное учреждение.

Ранее специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по замене трансформатора в подстанции № 59Р на Московской улице в деревне Золотово городского округа Воскресенск.