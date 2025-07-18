Новую котельную в Менделеево под Солнечногорском запустят к отопительному сезону

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск строят блочно-модульную котельную, которая обеспечит теплом и горячим водоснабжением около семи тысяч жителей, социальные объекты, а также Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин совместно с представителями администрации и подрядчиком проверили, как идет строительство.

По итогам выезда комиссия отметила, что ввод в эксплуатацию запланировали уже в новом отопительном сезоне и все работы выполняют в установленные сроки. Подрядная организация АО «ГК „ЕКС“» установила четыре котла российского производства, занимается их обвязкой, монтирует металлические конструкции здания и вертикальную опору для дымовой трубы. Пуско-наладочные работы наметили на вторую половину октября 2025 года.

«Строительство идет по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках госпрограммы Московской области „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“. Все этапы держим на строгом контроле, и в отопительный сезон войдем с новой блочно-модульной котельной», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Также комиссия проинспектировала прокладку тепловых сетей. В поселке проходит масштабное обновление: в 2025 году заменят оставшиеся 11 километров из 24,5. Планируют завершить эти работы до начала отопительного сезона. Кроме того, проверили состояние действующей котельной, где установили дополнительное оборудование для повышения надежности и создания резерва мощности.