Новую котельную в Коломне достроят к концу года

Главстройнадзор Подмосковья проверил, как идет строительство котельной в Озерах городского округа Коломна. Ее начали возводить в сентябре прошлого года, сейчас готовность объекта составляет уже более 90%.
Как пояснили в ведомстве, работы идут по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Мощность новой котельной составит 65 тысяч киловатт в час. Она будет подавать горячую воду в школу, профессиональное училище, дворец культуры и бассейн «Чайка», а также в жилые дома.
Блочно-модульная котельная будет полностью автоматизирована. Завершить строительство планируется уже в декабре.
Более 100 школьников из Чехова впервые приняли участие в «Сергиевских играх»
Почти 5 тысяч заявок на регистрацию брака в 2025 году подали в Подмосковье
За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек
Свыше 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января
Программу на тему семейных ценностей провели в библиотеке в Балашихе
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел встречу с жителями в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте