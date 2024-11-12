Новую котельную в Коломне достроят к концу года

Главстройнадзор Подмосковья проверил, как идет строительство котельной в Озерах городского округа Коломна. Ее начали возводить в сентябре прошлого года, сейчас готовность объекта составляет уже более 90%.

Как пояснили в ведомстве, работы идут по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Мощность новой котельной составит 65 тысяч киловатт в час. Она будет подавать горячую воду в школу, профессиональное училище, дворец культуры и бассейн «Чайка», а также в жилые дома.

Блочно-модульная котельная будет полностью автоматизирована. Завершить строительство планируется уже в декабре.