Новую котельную установили в поселке Заречье в Одинцове

Сборку автоматизированной котельной и работу по устройству теплосети продолжают в поселке Заречье в жилом комплексе Skolkovo ONE Одинцовского округа. В ближайшее время планируется подключение котельной к газовым сетям.

Наличие собственной автоматизированной котельной на территории жилого комплекса предоставляет ряд значительных преимуществ: жильцы освобождаются от зависимости от городских профилактических отключений горячей воды в летнее время, а также эксплуатационные расходы собственников снижаются. Кроме того, котельная способствует повышению экологической безопасности за счет сокращения объемов сжигаемого топлива и уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Сейчас в активной стадии строительства находятся жилые корпуса № 4, 5 и 6 первой очереди. Завершили остекление фасадов, выполняют благоустройство, высаживают крупномерные дубы и ели. Благоустройство проводят в соответствии с дизайн-концепцией, разработанной архитектурным бюро А4.

Всего в составе жилого комплекса возведут 16 монолитно-кирпичных корпусов. Во всех подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.