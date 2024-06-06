Новую котельную построят в селе Невское под Воскресенском в 2025 году

Администрация городского округа Воскресенск провела встречу с жителями села Невское. На мероприятии рассмотрели вопросы по ЖКХ, расселению из аварийного жилья, благоустройству и медицине.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что часть проблем удалось решить на месте. Остальные вопросы взяли на контроль и обязательно предоставят ответы жителям о выполнении поручений.

Староста села Алексей Мовсесян задал вопрос главе о строительстве новой котельной. Алексей Малкин сообщил, что она появится в следующем году.

Формат выездной администрации помогает оперативно решать множество вопросов и оценивать ситуацию на месте. В этот раз благодаря хорошей погоде мероприятие прошло на открытой площадке. Детей развлекали аниматоры, пока их родители обсуждали актуальные вопросы.

Напомним, что встречи с жителями проводятся в рамках проектов партии «Единая Россия» — «Школа грамотного потребителя» и «Российское село».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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