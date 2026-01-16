Новую котельную построят в селе Казанское в Павлово-Посадском округе

В настоящее время котельная, работающая на угле, обеспечивает теплом 12 многоквартирных домов. Переход от угольной схемы к блочно‑модульному решению позволит уйти от устаревших технологий и сделать работу системы более стабильной в течение отопительного сезона.

После строительства новой котельной удастся повысить надежность теплоснабжения и качество предоставляемого ресурса, а также вывести коммунальную инфраструктуру села на более современный технологический уровень.

Завершить строительство планируется в текущем году. Модернизация котельной пройдет по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках региональной программы обновления коммунальной инфраструктуры.