Новую котельную построят на улице Красных Партизан в Серпухове в 2025 году

«Участок передан в рамках госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Котельная мощностью 32 МВт появится на улице Красных Партизан», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Запустить топочную планируется в 2025 году. Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой четыре социальных объекта и 40 многоквартирных домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».