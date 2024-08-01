Новую котельную построят на улице Красных Партизан в Серпухове в 2025 году

Фото: Медиабанк МО

Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление участка администрации городского округа Серпухов. Земля нужна для строительства новой котельной.

«Участок передан в рамках госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Котельная мощностью 32 МВт появится на улице Красных Партизан», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Запустить топочную планируется в 2025 году. Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой четыре социальных объекта и 40 многоквартирных домов.

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