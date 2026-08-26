Новую котельную построили в поселке Пионерском Наро-Фоминского округа

В поселке Пионерский Наро-Фоминского округа завершается строительство новой блочно-модульной котельной. Специалисты уже смонтировали оборудование и приступили к пусконаладочным работам.

Новая котельная находится рядом со старой, которая была запущена здесь в начале 1970-х годов. Более полувека она обеспечивала теплом и горячей водой жителей поселка, но устаревшее оборудование уступает место компактной и высокоэффективной модульной установке.

Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Их планируют завершить к старту отопительного сезона.

По словам начальника территориального управления Верея Антона Миняева, запуск новой котельной повысит надежность теплоснабжения поселка. Жители получат более стабильную подачу тепла и горячей воды. Старая котельная, отработавшая более полувека, уйдет в прошлое.