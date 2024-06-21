Новую котельную открыли в Клину на Новоямской улице

Теплоэнергетики ввели в эксплуатацию новую котельную в Клину на Новоямской улице. Строительство объекта выполнено в рамках концессионного соглашения с компаний «Газпром теплоэнерго МО».

Мощность новой котельной составляет 42 МВт (36,1 Гкал/час), что позволяет обеспечивать отоплением и горячим водоснабжением 64 многоквартирных дома, в которых проживают порядка 20 тысяч человек. Кроме того, она снабжает школу, детский сад и детскую поликлинику.

Новая котельная оборудована российским оборудованием — шестью котлами «Днепр-7000» с газовыми горелками RUSFLAM RF-MB 800. Система теплоснабжения полностью автоматизирована и не требует наличия постоянного персонала для управления.

Общий имущественный комплекс, используемый «Газпром теплоэнерго МО» на территории городского округа Клин, включает в себя 59 котельных и 493,8 километра тепловых сетей. В рамках концессии в округе планируется модернизация 47 котельных и строительство пяти новых объектов, которые заменят работу ТЭЦ. По итогам 2024 года планируется завершить работы на 21 котельной.