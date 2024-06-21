Новую котельную открыли в Клину на Новоямской улице
Теплоэнергетики ввели в эксплуатацию новую котельную в Клину на Новоямской улице. Строительство объекта выполнено в рамках концессионного соглашения с компаний «Газпром теплоэнерго МО».
Мощность новой котельной составляет 42 МВт (36,1 Гкал/час), что позволяет обеспечивать отоплением и горячим водоснабжением 64 многоквартирных дома, в которых проживают порядка 20 тысяч человек. Кроме того, она снабжает школу, детский сад и детскую поликлинику.
Новая котельная оборудована российским оборудованием — шестью котлами «Днепр-7000» с газовыми горелками RUSFLAM RF-MB 800. Система теплоснабжения полностью автоматизирована и не требует наличия постоянного персонала для управления.
Общий имущественный комплекс, используемый «Газпром теплоэнерго МО» на территории городского округа Клин, включает в себя 59 котельных и 493,8 километра тепловых сетей. В рамках концессии в округе планируется модернизация 47 котельных и строительство пяти новых объектов, которые заменят работу ТЭЦ. По итогам 2024 года планируется завершить работы на 21 котельной.
Вице-губернатор Московской области, министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил активное сотрудничество с «Газпром теплоэнерго МО» для обеспечения качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей региона.
«Всего на территории Подмосковья с „Газпром теплоэнерго МО“ у нас действует девять концессионных соглашений с объемом инвестиций более 68 миллиардов рублей в городских округах Клин, Солнечногорск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский и Воскресенск», — подытожил Хромушин.
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