Новую котельную откроют в Одинцовском округе в марте 2026 года

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Строительство новой блочно-модульной котельной продолжается в деревне Хлюпино Одинцовского округа. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 55%.

Подрядчик уже залил фундаментные плиты и начал укладку трубопровода. Проложено около 400 метров новых коммуникаций. Следующий шаг — установка оборудования, его привезут на площадку в декабре: котлы, насосы, теплообменники, автоматику. Завершить строительство, сборку и благоустройство специалисты планируют до конца этого года.

После подключения к газу начнутся пусконаладочные работы. Полноценный запуск котельной состоится в марте 2026 года.

Новая блочно-модульная котельная мощностью пять мегаватт обеспечит теплом более двух тысяч потребителей. Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, подрядчик — компания «М1 Газэксплуатация».