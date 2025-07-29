Новую котельную откроют в Луховицах осенью

В селе Матыра близится к завершению строительство современной блочно-модульной котельной. Этот объект призван улучшить качество жизни порядка 600 сельчан, обеспечив их стабильным и бесперебойным отоплением и горячим водоснабжением.

Новая котельная, возведенная с использованием передовых технологий, обладает рядом преимуществ по сравнению с устаревшими аналогами. Во-первых, она повысит уровень автоматизации процесса теплоснабжения. Во-вторых, благодаря применению энергоэффективных решений, ожидается снижение затрат на электроэнергию, потребляемую котельной. Немаловажным фактором является и экологическая составляющая: современное оборудование обеспечивает более полное сжигание топлива.

Помимо этого, новая котельная отличается высокой эффективностью использования топлива. Компактная блочно-модульная конструкция позволяет котельной занимать меньшую площадь по сравнению с устаревшими аналогами, высвобождая полезное пространство.

Специалисты уже завершили установку трех котлов, оснащенных горелками и автоматизированными системами управления. Как отмечает руководитель проекта Андрей Новожилов, сейчас команда находится на финальной стадии работ, сосредоточившись на монтаже автоматического оборудования и подготовке к пусконаладочным испытаниям. Завершение строительства и ввод котельной в эксплуатацию запланированы на октябрь текущего года.