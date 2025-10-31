Новую котельную на Рабочей улице в Солнечногорске запустят в 2025 году
В Солнечногорске продолжаются масштабные работы по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, и в ноябре планируется выполнение пусконаладочных работ на новой блочно-модульной котельной на улице Рабочая. Полноценная эксплуатация объекта ожидается к концу 2025 года.
Глава округа Константин Михальков проверил ход строительства. Сейчас специалисты завершили около 20% теплосети. В ближайшее время приступят к прокладке наружных водопроводных и канализационных сетей — оставшиеся участки не повлияют на сроки реализации.
Все технические условия от «Газпром Теплоэнерго МО» уже оформлены, а проводка электричества ведется компанией «Россети», которая планирует завершить работы до конца месяца.
«Отдельно хочу успокоить жителей: старую котельную мы не собираемся выводить из эксплуатации. Она останется в „горячем“ резерве — если вдруг возникнут нештатные ситуации, сможет мгновенно подхватить нагрузку. Для нас это принципиальный момент: двойная система надежности — залог того, что зимой у всех будет тепло. Перевод нагрузки со старой котельной на новую сделаем плавно, чтобы никто из жителей даже не заметил», — отметил Константин Михальков.
Реализация проекта идет по концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго МО». Надежная двойная система отопления обеспечит теплом свыше 1200 жителей и около 10 многоквартирных домов.