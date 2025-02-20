Новую котельную «Константиново» запустят в Домодедове в апреле 2025 года

Глава Домодедова Евгения Хрусталева вместе с подрядчиками осмотрела новую котельную «Константиново». Ее запустят в апреле текущего года.

Такой срок запуска обозначили на встрече руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева и подрядчики, которые выполняют устройство нового теплового оборудования.

По словам главы Домодедова, котельную «Константиново» оснастили современными водогрейными котлами.

«Кроме того, при разработке технического задания учли, что к котельной подключат хоспис. Для повышения категории надежности теплоснабжения предусмотрели резервные вводы для воды и электричества», — добавила она.

Отметим, что старая паровая котельная имеет низкий коэффициент полезного действия, оборудование уже износилось, и ее эксплуатация приносит убытки. Котельная «Константиново» обеспечит теплом и горячей водой свыше 6000 жителей Никитского административного округа.