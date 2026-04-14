Новую котельную достроят в Ликино-Дулеве в этом году

Новую котельную построят для микрорайона ЛиАЗ города Ликино-Дулеве. Она заменит устаревший объект, который перестал справляться с нагрузкой.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, действующая котельная Ликинского автобусного завода работает около 50 лет. За это время она сильно износилась.

Мощность нового объекта составит 40 мегаватт. Там установят пять котлов.

«Котельную собирают из 26 блок-модулей, укомплектованных оборудованием на заводе. Такой формат позволяет быстрее провести монтаж. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области», — рассказали в ведомстве.

Готовность новой котельной сейчас составляет 72%. Специалисты продолжают монтаж внутренних коммуникаций. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.