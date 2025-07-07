Новую концепцию развития допобразования презентовали в Лосино-Петровском

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима посетила с рабочим визитом Лосино-Петровский. Она рассказала жителям о предстоящей в округе трансформации системы дополнительного образования.

Лариса Сулима во время визита изучила материальную базу и ресурсы учреждений дополнительного образования. Помимо этого, она оценила кадровый потенциал руководителей и учителей.

На встрече с жителями Лариса Сулима рассказала об изменениях в системе дополнительного образования, которые коснутся городского округа Лосино-Петровский. Она пообещала, что пожелания и мнения родителей учтут, сохранят востребованные кружки. При этом появятся новые перспективные направления.

Также замминистра побеседовала с педагогами Центра детского творчества и представила им концепцию развития дополнительного образования. Ее начнут внедрять с начала нового учебного года. Лариса Сулима призвала учителей активно включаться в процесс.