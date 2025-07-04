Новую контейнерную площадку установят в деревне Мостки под Солнечногорском

Работы по модернизации инфраструктуры для утилизации ТКО продолжаются в городском округе Солнечногорск. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин встретился с местными жителями, чтобы совместно выбрать подходящее место для размещения площадки.

Во время осмотра территории были согласованы важные моменты проекта и намечены дальнейшие шаги для его реализации. Участок был выбран с учетом действующих санитарных норм и удобства для жителей близлежащих домов.

«Отдельная благодарность представителям территориального отдела городского округа Солнечногорск за организацию и предоставленную информацию на месте, а также жителям деревень Мостки и Зеленино за проявленную инициативу и помощь в решении организационных вопросов. Такое взаимодействие позволяет нам своевременно решать проблемы благоустройства и создавать комфортную среду для жизни», — подчеркнул первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

Отметим, что в 2025 году в округе планируется обновление 32 контейнерных площадок при поддержке субсидий из бюджета Московской области.