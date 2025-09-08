Новую контейнерную площадку установили в Павловском Посаде

В селе Казанское установили новую, отвечающую всем современным санитарным требованиям, контейнерную площадку, предназначенную для раздельного сбора мусора.

«Объект оборудовали синими и серыми контейнерами в рамках системы раздельного сбора отходов „Два бака“. На переустроенной и реконструированной площадке синие баки предназначены для сухих отходов: пластика, стекла, бумаги и металла, которые можно переработать. В серые контейнеры следует выбрасывать пищевые отходы, загрязненную упаковку и средства личной гигиены», — сообщили в администрации округа.

Реконструкция площадки была выполнена силами органов местного самоуправления, которые уделили особое внимание соблюдению всех необходимых технических и экологических норм.

Установку контейнеров, соответствующих принципам двухпоточной системы раздельного сбора, осуществил региональный оператор Ногинского кластера, ответственный за организацию и осуществление деятельности по обращению с отходами в данной зоне. Система раздельного сбора отходов «Два бака» функционирует на всей территории Московской области с 2019 года.

Ее внедрение направлено на увеличение объемов перерабатываемого мусора и снижение негативного воздействия на окружающую среду.