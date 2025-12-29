Новую контейнерную площадку открыли в Павловском Посаде

Подмосковье продолжает двигаться по пути создания современной инфраструктуры для обращения с отходами. В рамках этой масштабной программы, региональный оператор Ногинского кластера запустил новую, отвечающую всем стандартам, контейнерную площадку в деревне Ново-Загарье, по адресу: дом 37.

«Эта площадка — не просто точка сбора мусора, а полноценный элемент современной экологической инфраструктуры. Она полностью соответствует санитарным нормам и стандартам, разработанным для Московской области. Это означает, что площадка обустроена с учетом всех требований к безопасности, гигиене и удобству использования: имеет твердое покрытие, ограждение и удобный подъезд для спецтехники», — отметили специалисты.

В центре внимания — инновационная для региона система раздельного сбора отходов «Два Бака», ставшая визитной карточкой Московской области. На территории установлены контейнеры двух цветов, каждый из которых предназначен для определенного вида отходов. Синие баки для «сухих» перерабатываемых отходов — бумаги, картона, стекла, пластика, металла и текстиля, серые баки для «смешанных» отходов, которые не подлежат вторичной переработке.