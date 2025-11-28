Новую контейнерную площадку оборудовали на улице Садовой в Снегирях под Истрой

На улице Садовой в поселке городского типа Снегири завершена модернизация контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Работы провели в рамках программы по благоустройству.

Подрядчики провели комплексные работы по реконструкции площадки: заложили твердое основание, установили ограждения и разместили новые контейнеры.

Выбор этой площадки для модернизации был обусловлен регулярными стихийными навалами мусора. Обновление объекта направлено на решение этой проблемы и улучшение чистоты в населенном пункте.

Реконструкция площадки в Снегирях является частью масштабной программы, реализуемой в муниципальном округе Истра. С октября 2024 года обновили 58 мест накопления отходов. Благодаря этому современные и благоустроенные площадки появились в различных населенных пунктах муниципалитета.