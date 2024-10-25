Новую коммунальную технику закупят в Лобне к зиме

Кроме того, от Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в Лобню будет передано 49 ручных роторов. Ожидается, что поставка техники в полном объеме будет завершена в ближайшее время.

На сегодняшний день коммунальные службы Лобни уже полностью готовы к зимнему периоду. Укомплектован штат сотрудников, подготовлена техника и запчасти к ней, а также необходимый уборочный инвентарь и малая механизация для эффективной уборки снега. Кроме того, закуплено 350 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедом.

Новая техника и подготовленные ресурсы позволят оперативно реагировать на погодные условия и обеспечивать безопасность и комфорт жителей городского округа в зимний период.

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