Новую коммунальную технику закупят в Лобне к зиме
В преддверии зимнего сезона Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал в муниципалитеты региона новую коммунальную технику. Автопарк городского округа Лобня пополнится пятью тракторами, двумя газелями и одним ломовозом.
Кроме того, от Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в Лобню будет передано 49 ручных роторов. Ожидается, что поставка техники в полном объеме будет завершена в ближайшее время.
На сегодняшний день коммунальные службы Лобни уже полностью готовы к зимнему периоду. Укомплектован штат сотрудников, подготовлена техника и запчасти к ней, а также необходимый уборочный инвентарь и малая механизация для эффективной уборки снега. Кроме того, закуплено 350 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедом.
Новая техника и подготовленные ресурсы позволят оперативно реагировать на погодные условия и обеспечивать безопасность и комфорт жителей городского округа в зимний период.
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