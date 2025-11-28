Новую коммунальную технику закупили в Серпухове

Автопарк предприятия «Благоустройство» в Серпухове пополнила новая техника. Их будут использовать для наведения порядка в округе.

В арсенале появились три грузопассажирские «Газели». На них бригады рабочих будут выезжать для работы в Пущине и Протвине и заниматься содержанием автобусных остановок.

Кроме того, закупили манипулятор, грузоподъемность которого составила семь тонн. Также он снабжен стрелой до 19 метров. На нем будут перевозить тяжелые конструкции и выполнять строительные работы.

До конца недели все автомобили введут в эксплуатацию.

«Автопарк предприятия насчитывает более 250 единиц техники, и наша ключевая задача — обеспечивать ее своевременное обслуживание для комфорта жителей», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Отметим, что всего с начала года на предприятие поступило 19 транспортных средств и три единицы прицепного оборудования.