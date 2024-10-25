Новую коммунальную технику закупили в Ленинском округе

Ленинский городской округ значительно укрепил свои позиции в подготовке к зимнему сезону благодаря новой партии коммунальной техники, переданной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что переданная техника будет использоваться для уборки снега на придомовых, общественных территориях и внутриквартальных проездах. Она отличается современностью и многофункциональностью, что обеспечит комфортные условия работы для водителей и механизаторов, а также повысит эффективность и качество уборки.

Всего в Ленинском округе насчитывается порядка 350 дворовых и общественных территорий, из которых почти 190 обслуживает муниципалитет.

Сейчас в распоряжении муниципального учреждения «Благоустройство» имеется 68 единиц специализированной техники для зимнего содержания территорий и 63 единицы малой механизации. К работам по очистке общественных территорий будет привлечено более 600 сотрудников.

Эти меры позволят обеспечить своевременную и качественную уборку снега, что особенно важно для комфорта и безопасности жителей округа в зимний период.

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