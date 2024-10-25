Новую коммунальную технику закупили в Чехове

В прошлом году благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева автопарк спецтехники в городском округе Чехов был пополнен на 14 единиц техники для уборки дворов и общественных пространств. В этом году МБУ «Чеховское благоустройство» дополнительно приобрело восемь единиц техники, включая три самосвала МАЗ, два фронтальных погрузчика, один автогрейдер и две комбинированные дорожные машины.

В рамках подготовки к зимнему сезону губернатор Московской области Андрей Воробьев передал муниципалитетам региона 92 единицы новой коммунальной техники, включая экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. Это позволит значительно ускорить процессы очистки снега — в 2,5 раза быстрее, что особенно важно для обеспечения безопасности и комфорта жителей в зимний период.

В течение текущего года было дополнительно закуплено более 1,8 тысячи единиц спецтехники, включая самосвалы, мини-погрузчики, газели и экскаваторы-погрузчики. Вся техника будет передана коммунальным службам до конца ноября.

«В Подмосковье насчитывается 15 тысяч дворов и множество общественных пространств, их количество растет ежегодно. Благодарю всех, кто поддерживает порядок на нашей территории», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

До конца года планируется приобретение еще четырех подметально-уборочных машин. В этом сезоне для очистки улиц будет задействовано 56 единиц крупной техники и 36 машин малой механизации. Подрядные организации дополнительно привлекут свыше 20 единиц уборочной техники. Вместе с ними будут работать 169 сотрудников МБУ «Чеховское благоустройство».

Для складирования снега в городском округе Чехов подготовлено семь площадок общей площадью 578 тысяч квадратных метров, что обеспечит эффективное управление снежными массами в зимний период.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».