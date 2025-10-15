Новую коммунальную технику получили еще 23 округа Подмосковья

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, новые автомобили отправились в Балашиху, Волоколамск, Клин, Краснознаменск и другие округа. Всего регион закупил 350 машин на 3,6 миллиарда рублей. Это экскаваторы, илососы и каналопромывочное оборудование.

«Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Новые машины совмещают функции экскаватора и погрузчика и имеют большой арсенал навесного оборудования для разных целей. Использовать их будут для земляных, строительных и других работ.

До конца года объекты ЖКХ получат еще 235 машин.