Новую книгу писателя Черемина презентовали в библиотеке в Лосино-Петровском

Презентация новой книги историка и писателя Александра Черемина прошла в городской библиотеке в Лосино-Петровском. Произведение повествует об Астраханском ханстве.

Александр Черемин также является независимым экспертом по истории России и сопредельных государств и профессором. Книга называется «Астраханский улус-ханство (XIII–XVI века)».

В книге есть исторические источники об Астраханском ханстве, полная история города Ас-Тархан. На встрече писатель рассказал интересные факты из своей книги.

Он также показал иллюстрации: фото предметов быта, гербов, монет, карт, портретов. Каждый мог задать вопросы.

Отметим, что следующая подобная встреча будет посвящена роли женщин в разведке.

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