Новую книгу Михаила Коробова презентовали в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Центральной библиотеке Воскресенска 17 июля представили новую книгу Михаила Сергеевича Коробова «Мой путь на литературный Олимп». Поздравить автора собрались ветераны химкомбината, литераторы, друзья и герои его очерков.

Михаил Сергеевич Коробов — член Союза писателей России, член Воскресенского районного литературного объединения «Радуга» имени Ивана Ивановича Лажечникова.

На презентации книги собрались не только близкие и друзья-литераторы, но и ветераны химкомбината, герои его произведений. Поздравления прозвучали от руководителя объединения «Радуга» Виктора Лысенкова и поэтессы Людмилы Чебышевой, первого секретаря Воскресенского городского отделения Коммунистической партии РФ Александра Смурова, руководителя клуба «Позитив+» Вячеслава Белова, коллег: Елены Росляковой, Николая Туманова, Татьяны Бояркиной, Анатолия Вишни.

Сотрудники библиотеки подготовили книжную мини-выставку «С добрыми пожеланиями от автора». Собравшиеся смогли поближе познакомиться с изданиями Михаила Коробова.

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием.

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