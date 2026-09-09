Новую книгу для детей писателя Якова Шварцмана презентовали в Наро-Фоминске

8 сентября в Центральной окружной библиотеке Наро-Фоминска состоялась презентация сборника сказок Якова Шварцмана «Нара и Фома. Тайна волшебной нити». Книга, в которой переплелись быль, легенды и волшебные истории о родном городе, адресована юным читателям и стала одним из подарков к юбилею Наро-Фоминска.

Главные герои книги — дети Нара и Фома — путешествуют сквозь время, перешагивая границы веков. Персонажей этих историй можно встретить на улицах Наро-Фоминска, они будто живут рядом и ждут, когда их заметят. На презентации сборник был представлен второклассникам школы № 5, для которых волшебные сюжеты оказались особенно близки и понятны.

Автор книги Яков Шварцман — человек редкого дарования и удивительной судьбы. За его плечами полсотни сценариев, в том числе для легендарной «АБВГДейки», десятки пьес для профессиональных и любительских театров, телепрограммы и короткометражные фильмы. Он также актер, режиссер и артист разговорного жанра.

Сам автор рассказал о рождении книги: «Я долго пытался понять, о чем писать. За последние годы родилось множество сказок о Наро-Фоминске — многие из них я сочинял вместе с детьми прямо на таких встречах. Часть из них вошла в сборник. Чтобы рассказать историю Наро-Фоминска, нужно взглянуть на нее не совсем по-детски, но и не совсем по-взрослому. Так и пришла идея подать ее через историю кукол — брата и сестренки, которые путешествуют сквозь время и заново открывают город».

Сборник сказок «Нара и Фома. Тайна волшебной нити» станет для юных читателей проводником в удивительный мир родного края, где прошлое, настоящее и немного волшебства живут бок о бок. Познакомиться с книгой можно в отделе Центральной детской библиотеки на Латышской улице, 15Б. Возрастная категория: 6+.