Новую каналопромывочную машину закупили для водоканала в Дмитрове

Новую каналопромывочную машину закупили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и программу закупок, инициированной Министерством жилищно-коммунального хозяйства. За специализированной техникой закрепили водителя и механика, которые прошли необходимое обучение.

Машина оснащена мощным насосом высокого давления. Она предназначена для очистки и промывки ливневой канализации и устранения засоров. Благодаря закупке производительность коммунальных служб вырастет в два раза, а специалисты смогут оперативнее реагировать на заявки жителей.

«Обновление коммунальной техники — результат слаженной работы администрации округа и правительства Московской области. Это не просто новое оборудование, это реальное улучшение для жителей: скорость устранения аварийных ситуаций возрастет, а работа систем водоотведения станет значительно надежнее», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Еще 10 единиц техники закупят для ресурсоснабжающих организаций в Дмитровском округе до конца года.