Новую канализационную станцию откроют в округе Пушкинский через месяц

Продолжаются работы по модернизации канализационно-насосной станции «Школьная» в поселке Зеленоградский Пушкинского округа. Специалисты завершили установку нового насосного оборудования и приступили к подготовке резервного насоса для обеспечения бесперебойной работы системы.

На новой КНС были завершены сварочные работы, после чего установлено новое насосное оборудование. В настоящее время на объекте работает один насос для ручного управления, подготовленный к эксплуатации в случае сбоя старой станции. Обе они расположены на одном земельном участке, и полностью новую КНС на улице Школьной планируется сдать в эксплуатацию через месяц.

Ранее здесь проводился монтаж второго резервного насоса и шкафа управления, что позволило повысить производительность и надежность работы станции. Для новой КНС были закуплены два погружных насоса и шкаф управления, которые планируется установить в ближайшее время. Кроме того, на объекте появились камеры видеонаблюдения для круглосуточного контроля работы станции и обеспечения безопасности.

Модернизация КНС «Школьная» в Зеленоградском направлена на повышение надежности и эффективности системы водоотведения, что способствует улучшению экологической ситуации в регионе и повышению качества жизни местных жителей.