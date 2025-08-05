Новую канализационную сеть построят в микрорайоне Восточный в Лобне

Подготовка к строительству новой канализационной системы стартовала в микрорайоне в рамках масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья. Протяженность сетей составит четыре километра.
Подрядная организация уже доставила на площадку необходимые материалы и приступила к установке строительного городка.
Проект реализуется после тщательной инвентаризации водопроводных сетей города, общая протяженность которых составляет 156 километров. При строительстве будут применяться современные технологии, включая горизонтально-направленное бурение.
Завершить строительные работа планируют в декабре 2026 года.
Проект в Лобне реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Результатом станет повышение надежности и качества систем водоснабжения и водоотведения для жителей частного сектора.
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