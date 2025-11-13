Новую кабельную линию построили в Подольске

Специалисты «Мособлэнерго» соединили питающие кабельные линии, что позволило увеличить пропускную способность сети и повысить надежность электроснабжения сразу нескольких районов округа. Для этого реконструировали фидеры от подстанции № 104 «Климовская» до распределительного трансформаторного пункта № 61 протяженностью шесть километров.

Также построили новую кабельную линию от РТП-50 до распределительного модуля № 71 длиной 2,5 километра.

Развитие электросетевого хозяйства продолжается. Главная цель — сделать энергоснабжение округа надежным, устойчивым и современным. Специалисты «Мособлэнерго» системно модернизируют городскую электросеть. Усиливают существующие связи и создают новые, чтобы обеспечить стабильную работу даже при повышенных нагрузках.

В рамках инвестиционной программы обновили высоковольтные кабельные линии общей протяженностью более 86 километров, реконструировали существующие и построили новые трансформаторные подстанции. Особое внимание уделили строительству современных двухтрансформаторных подстанций, пришедших на смену устаревшим. Среди новых объектов — ТП-720 на проспекте 50 лет Октября и ТП-717 на улице Симферопольской в Климовске, ТП-69 на улице Пионерской. Благодаря этим подстанциям повышена категория надежности электроснабжения жилых домов, котельных и тепловых пунктов.

Работа проводилась комплексно и включала в себя также капитальный ремонт объектов и подготовку к отопительному сезону. Круглосуточно дежурят оперативные бригады, готовые оперативно устранить любую неисправность и восстановить подачу электроэнергии. За надежную работу всей системы отвечает команда Подольского производственного отделения Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», в штате отделения 216 сотрудников. Отдельно функционирует Климовский сетевой участок, где трудятся 16 специалистов.