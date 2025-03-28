Новую историческую выставку откроют в парке «Патриот» в Одинцове 4 апреля

Торжественное открытие объединенной исторической выставки пройдет в Кубинке. Она будет работать в парке «Патриот» до 20 апреля.

Экспозиция охватит шесть значимых событий, каждое из которых внесло свой вклад в историю нашей страны. Среди представленных тем — День победы русских воинов под предводительством Александра Невского в битве на Чудском озере против немецких рыцарей. Также в объединенную выставку входят фотографии на тему «Камчатка далекая, близкая», посвященные уникальной природе и культуре Камчатского края, а еще — блок фоторабот о войсках противовоздушной обороны.

Особое внимание уделяется тематическому блоку «Победили тогда, победим и сейчас!», призванному напомнить о героизме и духе побед, а также фотографиям «Жена Героя. Мать Героя. Марий Эл», где рассказывается о судьбах и жертвах женщин, связанных с военной службой.

Посещение выставки бесплатное для всех категорий посетителей. Она предназначена для лиц старше 12 лет.