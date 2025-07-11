Новую игровую площадку установят в деревне Кривцово под Солнечногорском

В деревне Кривцово городского округа Солнечногорск во дворе дома № 22 появится новая детская площадка. Она будет соответствовать современным требованиям безопасности: предусмотрено резиновое покрытие и использование экологических материалов для игровых элементов.

Подрядная организация уже подготовила асфальтобетонное основание. Ожидается, что все работы будут завершены в августе. Ход обустройства игровой зоны проинспектировали заместитель главы округа Нодар Бощеван и уполномоченный главы по Кривцовскому территориальному округу Евгения Атаева. В ходе визита они также оценили состояние дворовых территорий в деревне и пообщались с местными жителями.

«По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова проверили ход работ по обустройству новой детской игровой площадки. Обязательно устроим в честь ее открытия праздник для всего двора. Во время выезда старшее поколение жителей посетовало на неудобные лавочки: пожилым людям трудно с них вставать. По их просьбе начали постепенную замену», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Установка площадки является частью комплексного благоустройства дворовой территории. Ранее у дома № 22 было обновлено асфальтовое покрытие, установлены бордюры, обновлены парковочные зоны, отремонтированы тротуары и подъездные дорожки, а также установлены новые лавочки и урны.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году в Солнечногорске будут благоустроены девять дворовых территорий, расположенных в деревнях Кривцово, Радумля, Толстяково, Якиманское, поселках Андреевка и Смирновка, а также в городе на улице Молодежной. Завершение всех работ по благоустройству запланировано на конец августа.