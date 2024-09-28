Новую игровую площадку установили в селе Троицком в Чехове

Для детей установили горки и качели.

«С внуком ходим уже четвертый год на эту площадку. Мы были в восторге, когда увидели ее. Приятно, что про нас не забывает ни администрация, ни высшие органы», — рассказала местная жительница Елена Чекмарева.

А для ребят постарше — спортивную площадку. Здесь они будут играть в футбол и баскетбол. При строительстве уделяли внимание безопасности — везде установили мягкое покрытие.

«Данная площадка была модернизирована в рамках государственной программы. Ранее она была построена по программе губернатора Андрея Воробьева „Наше Подмосковье“. Сегодня она отвечает всем необходимым требованиям, то есть качеством резинового покрытия и игровых элементов. Они абсолютно безопасны», — сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.