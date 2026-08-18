Новую игровую методику внедрили в детском саду в Солнечногорске

Методику внедрила в работу с детьми воспитатель высшей категории дошкольного отделения № 37 поселка Менделеево Евгения Бутова. Занятия основаны на работе с дидактическим материалом и элементами моделирования, которые используются в математике и информатике.

Воспитанники детского сада осваивают основы математики с помощью «Блоков Дьенеша» — игровой методики, которая развивает логическое и математическое мышление, внимание и речь Дети учатся сравнивать, обобщать и анализировать, знакомятся с геометрическими фигурами, решают логические задачи и самостоятельно находят нестандартные решения.

Заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина отметила, что главным преимуществом методики является доступность для детей самого раннего возраста. Ребята могут знакомиться с математическими понятиями в увлекательной игровой форме уже с двух лет.

«Такой подход помогает одновременно развивать внимание, мышление и связную речь, а главное — раскрывать интеллектуальный потенциал каждого ребенка», — сказала Ирина Тишина.

В подготовительных группах детских садов Солнечногорска занятия с детьми проходят в рамках регионального проекта «Предшкола — стандарт детского сада». Программа направлена на мягкий и комфортный переход ребенка от дошкольного образования к школьному обучению.