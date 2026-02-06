Новую художественную выставку открыли в Ленинском округе

Торжественное открытие состоялось 3 февраля. Участники выставки — люди разных профессий, но объединенные любовью к живописи. Они уже знакомы местной публике по предыдущему проекту «Мелодия цвета», но в новой экспозиции представили произведения, демонстрирующие их творческий рост. «Сегодня мы представляем новую экспозицию, но авторы — наши старые знакомые. Мы познакомились с ними еще в 2024 году, и с тех пор видим, как они совершенствуются», — отметила заведующая выставочно-фондового сектора Ольга Панасюк.

Особенность выставки в том, что все ее участники продолжают обучение и творческий поиск под руководством опытного наставника — Виктора Горбунцова, члена Союза художников России и выпускника института имени Сурикова. Он преподает в Заочном народном университете искусств с 2012 года. Этот вуз, основанный еще в 1934 году, является одним из старейших и уникальных образовательных проектов в сфере культуры для любителей.

В экспозиции представлены работы различных жанров: портреты, натюрморты, пейзажи и жанровые композиции. Каждая картина отражает индивидуальный стиль автора и общее стремление художников-любителей передать красоту окружающего мира и глубину эмоций.

На открытии выставки заместитель директора местного Дворца культуры Любовь Польшакова вручила всем участникам благодарственные письма от имени выставочного центра. Выставка «Струны души» будет работать для всех желающих до 24 февраля включительно.