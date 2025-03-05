Новую художественную выставку откроют в Балашихе к 8 Марта

8 марта в Пестовском парке откроет свои двери «Перевернутый дом», где состоится выставка работ художницы Александры Маковской под названием «Лети-лети лепесток». Все желающие смогут увидеть уникальные произведения, в которых отражены образы проводов зимы, натюрморты и авторская интерпретация мещерской росписи.

Александра Маковская — талантливая художница из Краснодарского края, чьи работы часто участвуют в региональных выставках, посвященных патриотической тематике. Выставка «Лети-лети лепесток» станет шестой в рамках серии экспозиций, проводимых в «Перевернутом доме», и уже успела завоевать популярность среди жителей Балашихи.

Организатор выставки Сергей Федянин отметил, что такие мероприятия положительно влияют на культурное развитие детей и их восприятие искусства. На открытие выставок традиционно приглашается центр помощи семье и детям «Непоседы», который является постоянным гостем.

Посетители также смогут встретиться с авторами работ, которые поделятся историями своего творческого пути и расскажут о своих произведениях. Выставка «Лети-лети лепесток» будет открыта с 8 марта по 12 апреля 2025 года. Вход свободный, что делает ее доступной для всех желающих.