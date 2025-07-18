Новую губернаторскую детскую площадку установили в Рошале

В Рошале муниципального округа Шатура по губернаторской программе установили и ввели в эксплуатацию одну из детских площадок. Новая игровая зона появилась вблизи дома № 34 по улице Октябрьской революции.

Специалисты расчистили территорию и подготовили асфальтовое основание под нее, а затем для безопасности малышей уложили резиновое покрытие. Новая игровая зона площадью 450 квадратных метров включает девять современных игровых элементов для детей в возрасте от трех до 16 лет. Для удобства родителей здесь поставили лавочки и урны.

«У нас большой двор. Площадка, которую установили несколько лет назад с другой стороны дома, не вмещала всех детей и уже морально и физически устарела. Новая просто роскошная, большая! Стоит в тихом сквере, дорога далеко, можно не переживать за безопасность наших детей. Благодарим за такой подарок!» — сказала жительница дома № 37 по улице Фридриха Энгельса Анна Грязнова.

Всего в 2025 году в муниципальном округе Шатура планируют установить пять губернаторских площадок. Новые игровые зоны появятся вместо устаревших, элементы которых пришли в негодность за годы эксплуатации.

Так, в Шатуре обновят площадка у домов № 8 и № 10 на Академической улице. Помимо этого, работы по модернизации игровых зон уже проводят по двум адресам: у домов № 45 и № 49 на Советской улице и рядом с домами № 1 и № 3 по улице 1-я Первомайская. Еще один комплекс для детей установят вблизи домов № 13 и № 15 на улице Мира и во дворе дома № 50 на улице Октябрьской Революции. На всех площадках проверят состояние уличного освещения, при необходимости добавят дополнительные опоры и фонари.